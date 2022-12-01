Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Şok Etti! “Genç Kızları Çatır Çatır Çatlatırsın Sen!” Kalpler Yerinden Fırladı Gitti! Neler Oluyor?
Ekranların aranan yüzü haline gelen Defne Samyeli, sahnesinden vermiş olduğu karelerle nefesleri kökten kesti. Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen Samyeli, herkesi şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi bu karelerden sonra “Genç kızları çatır çatır çatlatırsın sen” yorumları yapıldı! İşte kalplerin yerinde fırlamasına neden olan Defne Samyeli’nin o kareleri…
Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Ömer gibi dizilerden teklif alan Defne Samyeli, ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde yer almıştı. Dizide Avukat Elmas karakterine hayat verecek olan Defne Samyeli, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek olan güzeller güzeli oyuncunun kareleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.