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01 Ara 2022 - 21:53

Defne Samyeli Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Şok Etti! “Genç Kızları Çatır Çatır Çatlatırsın Sen!” Kalpler Yerinden Fırladı Gitti! Neler Oluyor?

Ekranların aranan yüzü haline gelen Defne Samyeli, sahnesinden vermiş olduğu karelerle nefesleri kökten kesti. Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen Samyeli, herkesi şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi bu karelerden sonra “Genç kızları çatır çatır çatlatırsın sen” yorumları yapıldı! İşte kalplerin yerinde fırlamasına neden olan Defne Samyeli’nin o kareleri…