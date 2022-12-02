Pideciler Menü Fiyatlarını Güncelledi! Kaşarlı Pide, Kıymalı Pideyi Solladı! İşte Güncel Pide Fiyatları…
Son zamanlarda enflasyonun da etkisiyle artan maliyetler, yavaş yavaş tüm sektörleri sarmaya başladı. Bu sektörlerden biri de hiç kuşkusuz fırın ve fırıncılık sektörü oldu. Dolayısıyla ekmekten poğaçaya; boyozdan pideye pek çok fırın ürüne zam üzerine zam gelmeye başladı. İşte Pide fiyatları ve son durum...
Son zamanlarda enflasyonun da etkisiyle artan maliyetler, yavaş yavaş tüm sektörleri sarmaya başladı. Bu sektörlerden biri de hiç kuşkusuz fırın ve fırıncılık sektörü oldu. Dolayısıyla ekmekten poğaçaya; boyozdan pideye pek çok fırın ürüne zam üzerine zam gelmeye başladı. Öte yandan pide fiyatlarına bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Peki, pide fiyatları ne kadar, kaç TL? Kıymalı pide ne kadar, kaç TL? Kaşarlı pide ne kadar, kaç TL? İşte güncel pide fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Ara 2022 - 10:19 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.