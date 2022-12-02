- 02 Ara 2022 - 10:19 G: 02 Ara 2022 - 10:25

Pideciler Menü Fiyatlarını Güncelledi! Kaşarlı Pide, Kıymalı Pideyi Solladı! İşte Güncel Pide Fiyatları…

Son zamanlarda enflasyonun da etkisiyle artan maliyetler, yavaş yavaş tüm sektörleri sarmaya başladı. Bu sektörlerden biri de hiç kuşkusuz fırın ve fırıncılık sektörü oldu. Dolayısıyla ekmekten poğaçaya; boyozdan pideye pek çok fırın ürüne zam üzerine zam gelmeye başladı. İşte Pide fiyatları ve son durum...

Son zamanlarda enflasyonun da etkisiyle artan maliyetler, yavaş yavaş tüm sektörleri sarmaya başladı. Bu sektörlerden biri de hiç kuşkusuz fırın ve fırıncılık sektörü oldu. Dolayısıyla ekmekten poğaçaya; boyozdan pideye pek çok fırın ürüne zam üzerine zam gelmeye başladı. Öte yandan pide fiyatlarına bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Peki, pide fiyatları ne kadar, kaç TL? Kıymalı pide ne kadar, kaç TL? Kaşarlı pide ne kadar, kaç TL? İşte güncel pide fiyatları…

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02 Ara 2022 - 10:19 - Gündem

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