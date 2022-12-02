2023 Yılı Geliyor... Gelirken Kimine Aşk, Kimine Para, Kimine Şans Getirecek! O Burçların Yılı Olacak! İşte 2023 Yılında Altın Çağını Yaşayacak O Burçlar... 

Bir senenin burçlara neler getireceğine bakmadan önce hiç kuşkusuz o senenin ne yılı olduğuna bakmak gerekiyor. Toplumsal olayların çok daha önemli hale geleceği 2023 senesinde astrolojik açıdan Koç ve Boğaların etkisi görülüyor. Bu da bize, daha coşkulu, sürprize açık, eğlenceli, hazza düşkün bir yıl geçireceğimizi gösteriyor. Ancak, 2023 yılında her burcu aynı şey beklemiyor! Peki, 2023 senesinde burçları neler bekliyor? 2023 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Kova, Balık, Oğlak yorumu? İşte 2023 yılında altın çağını yaşayacak o burçlar...

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