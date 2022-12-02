Survivor 2023 Kadrosuna Merve Boluğur mu Geliyor? 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birçok fenomen isme teklif sunan Acun Ilıcalı’nın 1 hafta önce eşinden ayrılan Merve Boluğur’a da teklif sunduğu gündeme geldi. “Bu kadarı da pes” yorumlarını alan Acun Ilıcalı ve Survivor 2023 yarışması, herkesin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor 2023 yarışması için tüm çalışmalar başlamıştı. Olaylı bir biçimde biten Survivor 2022 sezonundan sonra yine çok konuşulacak bir sezona imzasını atmak adına çalışan Acun Ilıcalı, Merve Boluğur şokuyla ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.