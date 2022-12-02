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02 Ara 2022 - 10:23

Survivor 2023 Kadrosuna Merve Boluğur mu Geliyor? 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birçok fenomen isme teklif sunan Acun Ilıcalı’nın 1 hafta önce eşinden ayrılan Merve Boluğur’a da teklif sunduğu gündeme geldi. “Bu kadarı da pes” yorumlarını alan Acun Ilıcalı ve Survivor 2023 yarışması, herkesin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…