- 02 Ara 2022 - 10:23 G: 02 Ara 2022 - 10:48

Survivor 2023 Kadrosuna Merve Boluğur mu Geliyor? 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! “Bu Kadarı da Pes!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birçok fenomen isme teklif sunan Acun Ilıcalı’nın 1 hafta önce eşinden ayrılan Merve Boluğur’a da teklif sunduğu gündeme geldi. “Bu kadarı da pes” yorumlarını alan Acun Ilıcalı ve Survivor 2023 yarışması, herkesin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor 2023 yarışması için tüm çalışmalar başlamıştı. Olaylı bir biçimde biten Survivor 2022 sezonundan sonra yine çok konuşulacak bir sezona imzasını atmak adına çalışan Acun Ilıcalı, Merve Boluğur şokuyla ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ara 2022 - 10:23 Ankara- Yaşam

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