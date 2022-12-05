Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı!

Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Öte yandan bu haber üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, güncel mutfak tüpü fiyatları ne kadar, kaç TL? Aygaz, İpragaz, Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Aralık 2022 tüp fiyatları…

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