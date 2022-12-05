- 05 Ara 2022 - 01:00

Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı!

Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Öte yandan bu haber üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte Tüp fiyatları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son zamanlarda zam şampiyonu ürünler arasında yer almaya başlamış olan mutfak tüpleri, zam üzerine zam almaya başladı. Her ay fiyatları değişen mutfak tüplerine yeni yıl öncesi bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Öte yandan bu haber üzerine vatandaşlar, güncel tüp fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, güncel mutfak tüpü fiyatları ne kadar, kaç TL? Aygaz, İpragaz, Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Aralık 2022 tüp fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Ara 2022 - 01:00 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak! mask
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak!
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl! mask
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl!
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4.58 TL İndirim Devam Ediyor! 4 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4.58 TL İndirim Devam Ediyor! 4 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Başarılı Beyin Cerrahından Bir İlk Daha: Ülkemizde İlk Defa Akıllı Beyin Pili Kullanıldı! mask
Başarılı Beyin Cerrahından Bir İlk Daha: Ülkemizde İlk Defa Akıllı Beyin Pili Kullanıldı!
Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu Arasında Soğuk Savaş! Yakın Arkadaş Falan Dinlemedi; Yerin Dibine Gömdü, Çıkarmadı! “Yok Artık!” mask
Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu Arasında Soğuk Savaş! Yakın Arkadaş Falan Dinlemedi; Yerin Dibine Gömdü, Çıkarmadı! “Yok Artık!”
EYT’de Sır Perdesi Aralandı! Çalışana ve İşverene Halay Çektirecek Haber Geldi! Prim ve Kıdem Tazminatı Hakkında Öyle Bir Şey Açıklandı Ki… mask
EYT’de Sır Perdesi Aralandı! Çalışana ve İşverene Halay Çektirecek Haber Geldi! Prim ve Kıdem Tazminatı Hakkında Öyle Bir Şey Açıklandı Ki…
Ankara’da Deprem Mi Oldu? 3 Aralık Ankara’da Deprem Mi Oldu? Ankara’da, İzmir’de ve İstanbul’da Deprem Mi Oldu? mask
Ankara’da Deprem Mi Oldu? 3 Aralık Ankara’da Deprem Mi Oldu? Ankara’da, İzmir’de ve İstanbul’da Deprem Mi Oldu?
Ankara’da Doğalgazın Metreküp Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Bu Kış Daha da Üşüyeceksiniz… 3 Aralık Ankara Doğalgaz Fiyatları… mask
Ankara’da Doğalgazın Metreküp Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Bu Kış Daha da Üşüyeceksiniz… 3 Aralık Ankara Doğalgaz Fiyatları…
TEB’ten Milyonlarca Kişiye “Tık” Diye 1200 TL! Şartlar Tek Tek Açılandı; Kampanya Az Önce Başladı! Hemen Başvurun… mask
TEB’ten Milyonlarca Kişiye “Tık” Diye 1200 TL! Şartlar Tek Tek Açılandı; Kampanya Az Önce Başladı! Hemen Başvurun…
Yılbaşı Biletleri Satışa Çıktı! Bilet Fiyatlarını Gören Üçer Beşer Alıyor! Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar? mask
Yılbaşı Biletleri Satışa Çıktı! Bilet Fiyatlarını Gören Üçer Beşer Alıyor! Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı! mask
Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı!
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu? mask
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören’de Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören’de Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in Göğüs Dekolteli Pozları Olay Oldu! Cesur Paylaşımlar Peş Peşe Geldi! Öyle Böyle Değil! “Vay Maşallah!” mask
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in Göğüs Dekolteli Pozları Olay Oldu! Cesur Paylaşımlar Peş Peşe Geldi! Öyle Böyle Değil! “Vay Maşallah!”
Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi! mask
Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL