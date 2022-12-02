WhatsApp Üzerinden Gelen Mesajları Açanlar Yandı! WhatsApp ve SMS Üzerinden Öyle Dolandırıcılık Taktiği Geliştirmişler Ki, “Benim” Diyen Bile Tuzağa Düşüyor!
Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları arasına yeni bir yöntem daha eklendi. WhatsApp mesajları ve SMS ile dolandırıcıların tuzağına çekilen vatandaşların sayısı gitgide artarken; dolandırıcılar bu kez hem yolarak banka hesabına yatan sözde parayı kullanmaya başladı. İşte detaylar...
Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları arasına yeni bir yöntem daha eklendi. WhatsApp mesajları ve SMS ile dolandırıcıların tuzağına çekilen vatandaşların sayısı gitgide artarken; dolandırıcılar bu kez hem yolarak banka hesabına yatan sözde parayı kullanmaya başladı. Öte yandan vatandaşlara uyarı Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin’den geldi. Peki, SMS dolandırıcılığından korunmak mümkün mü? Dolandırıcıların yeni yöntemi ne? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Ara 2022 - 13:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.