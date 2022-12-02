- 02 Ara 2022 - 13:05 G: 02 Ara 2022 - 14:48

WhatsApp Üzerinden Gelen Mesajları Açanlar Yandı! WhatsApp ve SMS Üzerinden Öyle Dolandırıcılık Taktiği Geliştirmişler Ki, “Benim” Diyen Bile Tuzağa Düşüyor!

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları arasına yeni bir yöntem daha eklendi. WhatsApp mesajları ve SMS ile dolandırıcıların tuzağına çekilen vatandaşların sayısı gitgide artarken; dolandırıcılar bu kez hem yolarak banka hesabına yatan sözde parayı kullanmaya başladı. İşte detaylar...

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları arasına yeni bir yöntem daha eklendi. WhatsApp mesajları ve SMS ile dolandırıcıların tuzağına çekilen vatandaşların sayısı gitgide artarken; dolandırıcılar bu kez hem yolarak banka hesabına yatan sözde parayı kullanmaya başladı. Öte yandan vatandaşlara uyarı Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin’den geldi. Peki, SMS dolandırıcılığından korunmak mümkün mü? Dolandırıcıların yeni yöntemi ne? İşte, detaylar…

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02 Ara 2022 - 13:05 - Gündem

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