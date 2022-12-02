Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Gözyaşlarına Boğan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Daha Fazla Dayanamadı!
Ünlüler dünyasının gözde aşıklarından olan ve romantik paylaşımları ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerini üzerinde tutan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden geçtiğimiz gün gözyaşları içinde bir paylaşım geldi. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikisinin de gözlerinin dolu dolu görüldüğü o paylaşım sonrası dedikodular da hemen başladı! İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının gözde aşıklarından olan ve romantik paylaşımları ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerini üzerinde tutan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden geçtiğimiz gün gözyaşları içinde bir paylaşım geldi. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikisinin de gözlerinin dolu dolu görüldüğü o paylaşım sonrası dedikodular da hemen başladı! Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan çifti arasında ne oluyor? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Pelin Akil ve Anıl Altan çifti ayrılıyor mu? İşte, detaylar…
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02 Ara 2022 - 13:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.