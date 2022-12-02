- 02 Ara 2022 - 13:19 G: 02 Ara 2022 - 14:46

Kurtlar Vadisi Dizisinin Oyuncuları Tek Tek Ortaya Çıktı! Memati, Güllü, Elif, Abdülhey Bile Geri Dönebilir! Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlayacak?

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermiş ve ekranlara geri döneceğini duyurmuştu. Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara geri döneceğine ilişkin müjde dizinin Polat Alemdar’ı olarak tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’dan gelmişti. İşte Kurtlar Vadisi dizisinden son detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermiş ve ekranlara geri döneceğini duyurmuştu. Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara geri döneceğine ilişkin müjde dizinin Polat Alemdar’ı olarak tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’dan gelmişti. Kurtlar Vadisi dizisinin ne zaman başlayacağı hala merak konusu iken; dizinin sadık seyirci kitlesinin asıl merak ettiği detay ise yeni oyuncu kadrosu olmaya başladı! Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi dizisinde kimler oynayacak, oyuncu kadrosu belli mi? İşte, detaylar…

02 Ara 2022 - 13:19 - Dizi Haberleri

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