- 02 Ara 2022 - 13:27 G: 02 Ara 2022 - 13:33

Ömür Gedik’in Son Hali Olay Yarattı! “Abla Sen Bu Olmazsın!” Ağzı, Yüzü… Seda Sayan’dan Hallice Oldu! Bu Kez Her Şey Yerle Bir Olabilir…

Türkiye’nin ünlü isimlerinden biri olan Ömür Gedik, şimdilerde ekranlardan uzak gazetelere yakın bir yaşam sürerken; sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekmeye başladı. Yeni paylaşımı ile bir tartışma başlatan Ömür Gedik, resmen değişimi ile tanınmaz hale geldi. İşte detaylar...

Türkiye’nin ünlü isimlerinden biri olan Ömür Gedik, şimdilerde ekranlardan uzak gazetelere yakın bir yaşam sürerken; sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekmeye başladı. Yeni paylaşımı ile bir tartışma başlatan Ömür Gedik, resmen değişimi ile tanınmaz hale geldi. Ki, Ömür Gedik’i tanıyamayan ünlü isimler oldu! Peki, Ömür Gedik ne paylaştı? Ömür Gedik nasıl bir değişim geçirdi? Ömür Gedik estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

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02 Ara 2022 - 13:27 - Magazin

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