Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile…
SHOW TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteri, milyonlarca seyircinin dikkatini üzerine çekiyordu. Nursema karakterinin sonu ise herkesi şok etti. Görümce olduğunu her fırsatta gösteren Nursema’nın başına geleceklerse herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Annesi Pembe’nin bile engel olamayacağı Nursema’nın yaşayacakları gündem haline geldi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Hem muhteşem kadrosuyla hem de ilgi çekici senaryosuyla gündem yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı biliniyordu. Kimin hikayesine hayat verildiği ise büyük bir merak konusu olmuştu. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema ne yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.