Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Ara 2022 - 13:54

Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Görümce Nursema’nın Sonu Şok Etti! Sivri Dilini Her Yerde Gösteriyordu! Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Annesi Pembe Bile…

SHOW TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteri, milyonlarca seyircinin dikkatini üzerine çekiyordu. Nursema karakterinin sonu ise herkesi şok etti. Görümce olduğunu her fırsatta gösteren Nursema’nın başına geleceklerse herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Annesi Pembe’nin bile engel olamayacağı Nursema’nın yaşayacakları gündem haline geldi. Peki, neler oluyor?