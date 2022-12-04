- 04 Ara 2022 - 23:18 G: 04 Ara 2022 - 23:50

Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak!

Son zamanlarda yeni asgari ücret kadar ocak ayında zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin de alacağı zam oranı merak edilmeye başladı. Özellikle 3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği ocak ayında ek zamlar ile buluşacak olan memur ve memur emeklileri, şimdiden zam oranına ilişkin beklentilerini yüksek tutarken; işin uzmanları çoktan hesap makineleri başına geçti! İşte detaylar...

Son zamanlarda yeni asgari ücret kadar ocak ayında zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin de alacağı zam oranı merak edilmeye başladı. Özellikle 3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği ocak ayında ek zamlar ile buluşacak olan memur ve memur emeklileri, şimdiden zam oranına ilişkin beklentilerini yüksek tutarken; işin uzmanları çoktan hesap makineleri başına geçti! Peki, 2023 ocak ayı memur maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 ocak en düşük memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 ocak memur zammı oranı belli mi? İşte, detaylar…

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04 Ara 2022 - 23:18 - Gündem

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