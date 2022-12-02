02 Ara 2022 - 16:52 Güncelleme: 02 Ara 2022 - 16:56
Telefonunuz Yavaşsa Çözümü Sadece Bu Haberde! 5 Dakikada Kurtulacaksınız; Telefonunuz İlk Haline Dönecek! Hemen Bunları Yapın…
Adeta 7. Duyu halimize gelen telefonunuz yavaşladıysa bunun çözümü yalnızca bu haberde! 5 dakikada son bulacak sıkıntınızı geçirmek için söylediklerimizi yapmanızla birlikte telefonunuz resmen ilk haline dönecek. Peki, nedir bu yöntem?
Telefonunuz kullanım sürenizle birlikte yavaşladıysa ve performansı düştüyse şikayet etmeyi bırakın! Android telefon kullanıcılarının telefonlarının hızını ve performansını artırıp ömrünü ikiye katlayacak bir yöntemde mevcut. İşte sosyal medya ve magazin gündemini baştan aşağıya değiştirecek o konu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.