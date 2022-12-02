- 02 Ara 2022 - 20:52 G: 02 Ara 2022 - 21:11

Ayak Parmaklarınızın Boyutu Karakterinizin Aynası! Çabuk Çorabınızı Çıkarıp Bu Görsellere Bakın! Her Şey Ortaya Çıkacak; Sakın Gözden Kaçırmayın! Meğer…

Burçlardan sonra kişiliğinizi ön plana bir diğer şeyse ayak parmaklarınız! Ayak parmaklarınızın uzunluğu sizlerin karakterinizi gösteriyor. Çabuk çorabınızı çıkarıp ayağınızın nasıl bir biçimde olduğunuzu gösterin! Her şey ortaya çıkacak… Sakın bunu gözden kaçırmayın! İşte sorularınızın yanıtları olacak o görseller…

Her insanın kafasında “Acaba ben nasıl biriyim” sorusu canlanır. Kendi kendisine cevap vermekte zorlanan kişiler ise yakınlarına bu soruyu ileterek cevap almaya çalışır. Kimi insan çok cesur olurken kimi insansa aşırı derece korkak olur. Bunların temelinde yatanlar tabi ki psikoloji ve genlerdir ama bazı şeylere yanıt bulamayız! Ayak parmağınızın şekli, karakteriniz hakkında ufak ile olsa yanıt verebilir. Hemen çoraplarınızı çıkarın ve ayaklarınızı kontrol edin! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ara 2022 - 20:52 Ankara- Yaşam

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