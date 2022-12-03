Hazal Filiz Küçükköse Cayır Cayır Yaktı! Tül Çorabını Öyle Bir Gösterdi Ki… “Her Zaman Kraliçe!” Görenlerin Dibi Düştü…
Ünlü oyuncu Hazal Filizküçükköse görenleri yaktı kavurdu. Tül çorabını ortaya öyle bir serdi ki görenlerin aklını başından aldı. Herkesin dibinin düştüğü ve konuya ilişkin gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
Son zamanların en dikkat çeken oyuncularından birisi olan Hazal Filiz Küçükköse, efsanevi güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da övgüleri topluyor. Kısa sürede ülkenin en sevilen oyuncularından birisi olan Küçükköse; sosyal medya paylaşımlarıyla da yürekleri hoplatmaya devam ediyor. Son olarak GQ dergisinin davetinde fırtınalar estiren ünlü oyuncuyu sizin için mercek altına aldık. İşte yürekleri ağıza getiren o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.