- 03 Ara 2022 - 11:27 G: 03 Ara 2022 - 11:36

Emekli Vatandaşın Cebinden Cüzdanından Paralar Savrulacak! Tam Tamına 7.000 TL! Anında Teslim Edilecek; ATM'ye Giden Parasını Alacak...

Milyonlarca emekli vatandaş sonunda huzura kavuşacak cebinden cüzdanından paralar savrulacak! Tam tamına 7.000₺ para anında teslim edilecek. Duyanın inanmakta zorlandığı bu müjdeli haberi ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen her şey!

Geçim sıkıntısı çeken grup arasında yer alan emekli vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Kısa sürede herkesi mutluluktan çıldırtacak bu haberle birlikte emeklilerse sürecin nasıl ilerlediğini merak etmeye başladı. Bankalar arasında devam eden promosyon savaşının ardından binlerce vatandaş hangi bankayı seçeceğini şaşırmışken şimdiyse son durak belli oldu? Peki, konuya ilişkin merak edilen detaylar neler? İşte tüm ayrıntılar!

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03 Ara 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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