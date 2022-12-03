Emekli Vatandaşın Cebinden Cüzdanından Paralar Savrulacak! Tam Tamına 7.000 TL! Anında Teslim Edilecek; ATM'ye Giden Parasını Alacak...
Milyonlarca emekli vatandaş sonunda huzura kavuşacak cebinden cüzdanından paralar savrulacak! Tam tamına 7.000₺ para anında teslim edilecek. Duyanın inanmakta zorlandığı bu müjdeli haberi ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen her şey!
Geçim sıkıntısı çeken grup arasında yer alan emekli vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Kısa sürede herkesi mutluluktan çıldırtacak bu haberle birlikte emeklilerse sürecin nasıl ilerlediğini merak etmeye başladı. Bankalar arasında devam eden promosyon savaşının ardından binlerce vatandaş hangi bankayı seçeceğini şaşırmışken şimdiyse son durak belli oldu? Peki, konuya ilişkin merak edilen detaylar neler? İşte tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.