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03 Ara 2022 - 11:27

Emekli Vatandaşın Cebinden Cüzdanından Paralar Savrulacak! Tam Tamına 7.000 TL! Anında Teslim Edilecek; ATM'ye Giden Parasını Alacak...

Milyonlarca emekli vatandaş sonunda huzura kavuşacak cebinden cüzdanından paralar savrulacak! Tam tamına 7.000₺ para anında teslim edilecek. Duyanın inanmakta zorlandığı bu müjdeli haberi ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen her şey!