- 03 Ara 2022 - 12:05 G: 03 Ara 2022 - 12:09

Akaryakıt Fiyatlarının Düşüşünü Görenler Ucuza Geri Alıyor! 3 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! Öyle Bir...

Vatandaş akaryakıt fiyatlarını duyunca araçlarını yok pahasına, en ucuzuna satışa koydu. 3 Aralık 2022 tarihinde LPG, Benzin ve Motorin fiyatları öyle bir arttı ki herkesin nevri döndü. Peki, neler oluyor? Son durumda bir depoyu doldurabilmek için cebinizden ne kadar para çıkması gerekiyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

Brent petrol ve döviz kurunun bitmek bilmeyen değişimi son dakika gelişmesi olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor bu da doğal olarak vatandaşı etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatları yılın en düşük seviyesine ulaşınca indirim haberleriyle vatandaşlar derin bir nefes almıştı. Şimdiyse yeninden güncellenen fiyatlar merak konusu oldu. İşte, akaryakıt fiyatlarındaki son durum!

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03 Ara 2022 - 12:05 Ankara- Yaşam

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Akaryakıt Fiyatlarının Düşüşünü Görenler Ucuza Geri Alıyor! 3 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! Öyle Bir İndi Ki... mask
Akaryakıt Fiyatlarının Düşüşünü Görenler Ucuza Geri Alıyor! 3 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! Öyle Bir İndi Ki...
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