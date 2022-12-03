Akaryakıt Fiyatlarının Düşüşünü Görenler Ucuza Geri Alıyor! 3 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! Öyle Bir...
Vatandaş akaryakıt fiyatlarını duyunca araçlarını yok pahasına, en ucuzuna satışa koydu. 3 Aralık 2022 tarihinde LPG, Benzin ve Motorin fiyatları öyle bir arttı ki herkesin nevri döndü. Peki, neler oluyor? Son durumda bir depoyu doldurabilmek için cebinizden ne kadar para çıkması gerekiyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Brent petrol ve döviz kurunun bitmek bilmeyen değişimi son dakika gelişmesi olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor bu da doğal olarak vatandaşı etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatları yılın en düşük seviyesine ulaşınca indirim haberleriyle vatandaşlar derin bir nefes almıştı. Şimdiyse yeninden güncellenen fiyatlar merak konusu oldu. İşte, akaryakıt fiyatlarındaki son durum!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.