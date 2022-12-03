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03 Ara 2022 - 12:05

Akaryakıt Fiyatlarının Düşüşünü Görenler Ucuza Geri Alıyor! 3 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Nevrinizi Döndürecek! Öyle Bir...

Vatandaş akaryakıt fiyatlarını duyunca araçlarını yok pahasına, en ucuzuna satışa koydu. 3 Aralık 2022 tarihinde LPG, Benzin ve Motorin fiyatları öyle bir arttı ki herkesin nevri döndü. Peki, neler oluyor? Son durumda bir depoyu doldurabilmek için cebinizden ne kadar para çıkması gerekiyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!