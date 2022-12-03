- 03 Ara 2022 - 12:55 G: 03 Ara 2022 - 13:02

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Kazım Ağa Konağa Bastı; Kızını Kolundan Tuttuğu Gibi Çekip Çıkardı! “Rezillik!”

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit boşanıyorlar! Kazım Ağa baba olduğunu hatırlayıp kızını alıp çekip çıkardı yaşananların ardındansa hem yalı hem de sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girdi. Kısa sürede gündem olan olay fragmanı sizin için daha da yakından inceledik. İşte detaylar!

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölüm fragmanıysa tüyleri diken diken etti. Görenleri şaşkına çeviren gelişmelerin ardından gelen yorumları ve fragmana dair tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilenler!

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03 Ara 2022 - 12:55 Ankara- Yaşam

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