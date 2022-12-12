100 Milyon İkramiyeyi Görenler Üçer Beşer Alıyor! Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte 2023 Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar?

Her yıl yılbaşı öncesi tatlı telaşlardan biri olan milli piyango bileti satışları hız kazandı. Yılbaşı gecesi çekilecek olan çekiliş ile büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal eden vatandaşlar milli piyango bileti kuyruklarına girmeye çoktan başlamışken; bilet satan bayi ve gezici satıcılar da ellerindeki biletlerin hızla tükenmeye başladığını açıkladı. Peki, yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2023 milli piyango büyük ikramiyesi ne kadar? İşte, detaylar…

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