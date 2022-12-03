Yılbaşı Biletleri Satışa Çıktı! Bilet Fiyatlarını Gören Üçer Beşer Alıyor! Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet Ne Kadar?
Her yıl yılbaşı öncesi tatlı telaşlardan biri olan milli piyango bileti satışları hız kazandı. Yılbaşı gecesi çekilecek olan çekiliş ile büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal eden vatandaşlar milli piyango bileti kuyruklarına girmeye çoktan başlamışken; bilet satan bayi ve gezici satıcılar da ellerindeki biletlerin hızla tükenmeye başladığını açıkladı. İşte Yılbaşı biletleri ile ilgili son detaylar...
Her yıl yılbaşı öncesi tatlı telaşlardan biri olan milli piyango bileti satışları hız kazandı. Yılbaşı gecesi çekilecek olan çekiliş ile büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal eden vatandaşlar milli piyango bileti kuyruklarına girmeye çoktan başlamışken; bilet satan bayi ve gezici satıcılar da ellerindeki biletlerin hızla tükenmeye başladığını açıkladı. Peki, yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2023 milli piyango büyük ikramiyesi ne kadar? İşte, detaylar…
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03 Ara 2022 - 13:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.