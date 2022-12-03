- 03 Ara 2022 - 13:07 G: 03 Ara 2022 - 13:11

Ankara’da Doğalgazın Metreküp Fiyatı Dudakları Uçuklattı! Bu Kış Daha da Üşüyeceksiniz… 3 Aralık Ankara Doğalgaz Fiyatları…

Soğuk havalarını belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandığı aralık ayı ile birlikte vatandaşların kabus dolu yüksek fatura günleri de başladı. Özellikle son gelen zamdan sonra ısıtmaktan ziyade cep yakmaya başlamış olan doğalgaz kullanımlarında tasarrufa gitmek için harekete geçen vatandaşlar, şehirlerinde doğalgazın metreküp ederini araştırmak için kolları sıvadı! İşte Ankara'da Doğalgazın metreküp fiyatı ve detaylar...

Soğuk havalarını belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandığı aralık ayı ile birlikte vatandaşların kabus dolu yüksek fatura günleri de başladı. Özellikle son gelen zamdan sonra ısıtmaktan ziyade cep yakmaya başlamış olan doğalgaz kullanımlarında tasarrufa gitmek için harekete geçen vatandaşlar, şehirlerinde doğalgazın metreküp ederini araştırmak için kolları sıvadı! Peki, Ankara’da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar, kaç TL? Doğalgaza metreküp başına ne kadar ödeniyor? İşte, 3 Aralık Ankara doğalgaz fiyatları…

03 Ara 2022 - 13:07 - Gündem

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