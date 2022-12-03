Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisinden Skandal Yalı Çapkını Çıkışı! Patır Patır Her Şeyi Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Star TV ekranlarının fenomen yapımı olan Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Bir kez daha reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan isim dizinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu oldu. Yalı Çapkını dizisinin gidişatını değerlendiren Mert Yazıcıoğlu, ilginç ifadeler kullandı. Peki, Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun dizisi Yalı Çapkını için ne söyledi? Mert Yazıcıoğlu’na göre Yalı Çapkını dizisi nasıl gidiyor? İşte, detaylar…

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