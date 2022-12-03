Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisinden Skandal Yalı Çapkını Çıkışı! Patır Patır Her Şeyi Açıkladı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Star TV ekranlarının fenomen yapımı olan Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Bir kez daha reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan isim dizinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu oldu. İşte detaylar...
Star TV ekranlarının fenomen yapımı olan Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Bir kez daha reytingleri altüst eden Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan isim dizinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu oldu. Yalı Çapkını dizisinin gidişatını değerlendiren Mert Yazıcıoğlu, ilginç ifadeler kullandı. Peki, Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun dizisi Yalı Çapkını için ne söyledi? Mert Yazıcıoğlu’na göre Yalı Çapkını dizisi nasıl gidiyor? İşte, detaylar…
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03 Ara 2022 - 13:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.