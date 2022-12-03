- 03 Ara 2022 - 20:13 G: 03 Ara 2022 - 20:25

Çöp Adam Dizisinde Hikâye Başlamadan Bitti! Taner Şimdi Hapı Yuttu; Her Şey Açığa Çıkacak! Ele Güne Rezil Olması An Meselesi…

Star TV ekranlarında yayınlanan olan Çöp Adam dizisinde hikâye başlamadan bitti. Taner’in hapı yuttuğu yeni bölüm fragmanında netleşirken her şey yavaş yavaş açığa çıktı. Ele güne rezil olmanın an meselesi olduğu 2. Bölüm fragmanında merak edilen tüm ayrıntılar burada gizli. Peki, kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren dizide neler olacak?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV aracılığıyla seyircisiyle buluştu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan yapımlardan birisi oldu. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de değişik senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni bölüm fragmanıysa herkesi şaşkına çevirdi. İşte görenlerin gözlerine inanmakta zorluk çektiği o fragman!

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03 Ara 2022 - 20:13 Ankara- Yaşam

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