Çöp Adam Dizisinde Hikâye Başlamadan Bitti! Taner Şimdi Hapı Yuttu; Her Şey Açığa Çıkacak! Ele Güne Rezil Olması An Meselesi…
Star TV ekranlarında yayınlanan olan Çöp Adam dizisinde hikâye başlamadan bitti. Taner’in hapı yuttuğu yeni bölüm fragmanında netleşirken her şey yavaş yavaş açığa çıktı. Ele güne rezil olmanın an meselesi olduğu 2. Bölüm fragmanında merak edilen tüm ayrıntılar burada gizli. Peki, kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren dizide neler olacak?
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV aracılığıyla seyircisiyle buluştu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan yapımlardan birisi oldu. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de değişik senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni bölüm fragmanıysa herkesi şaşkına çevirdi. İşte görenlerin gözlerine inanmakta zorluk çektiği o fragman!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.