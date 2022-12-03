Çöp Adam Dizisinde Hikâye Başlamadan Bitti! Taner Şimdi Hapı Yuttu; Her Şey Açığa Çıkacak! Ele Güne Rezil Olması An Meselesi…

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV aracılığıyla seyircisiyle buluştu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan yapımlardan birisi oldu. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de değişik senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni bölüm fragmanıysa herkesi şaşkına çevirdi. İşte görenlerin gözlerine inanmakta zorluk çektiği o fragman!

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