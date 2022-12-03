Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Eltisi Nilay’ı Dekolteleriyle Baş Döndürdü! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü, Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde fitne gelin karakterine hayat veren Feyza Civelek’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. Dekolteli kareleriyle herkesi şaşırtmayı başaran Feyza Civelek’e görenlerin dibi düştü ve ayrıca, “Sen neymişsin be” demeden yapmadı! İşte bir bakanın bir daha baktığı Feyza Civelek’in o kareleri…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı konumuna gelmişti. Dizide Doğa’nın eltisi Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in sosyal medya pozları herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Dizideki hallerinden eser bırakmayan Feyza Civelek’in dekolteli kareleri ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.