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03 Ara 2022 - 21:53

Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Eltisi Nilay’ı Dekolteleriyle Baş Döndürdü! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü, Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde fitne gelin karakterine hayat veren Feyza Civelek’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. Dekolteli kareleriyle herkesi şaşırtmayı başaran Feyza Civelek’e görenlerin dibi düştü ve ayrıca, “Sen neymişsin be” demeden yapmadı! İşte bir bakanın bir daha baktığı Feyza Civelek’in o kareleri…