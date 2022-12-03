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03 Ara 2022 - 22:27

Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor!

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Tuzak’da Ceren karakterine hayat veren Bensu Soral, minili paylaşımıyla yürekleri hoplattı. “Bacım bizim de bir kalbimiz var” yorumlarında bulunan sevenleri, Bensu Soral’ın fiziği, cesareti ve çekiciliği hakkında birçok yorumda bulundular! Say say bitmeyen Bensu Soral aurası, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…