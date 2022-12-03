- 03 Ara 2022 - 22:27 G: 03 Ara 2022 - 22:43

Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor!

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Tuzak’da Ceren karakterine hayat veren Bensu Soral, minili paylaşımıyla yürekleri hoplattı. “Bacım bizim de bir kalbimiz var” yorumlarında bulunan sevenleri, Bensu Soral’ın fiziği, cesareti ve çekiciliği hakkında birçok yorumda bulundular! Say say bitmeyen Bensu Soral aurası, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tuzak dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral, hayranlarını şaşırtıyordu. Uzun bir aradan sonra ilk kez ekranlarda bulunan Soral’ın oyunculuk yetenekleri ise sevenlerini mest ediyordu. Tuzak dizisinin final olacağına dair iddialar gündeme gelirken; Bensu Soral ise minili kareler paylaşarak sevenlerinden tam not aldı. Fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncu, çekiciliğini konuşturmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ara 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

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Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor! mask
Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor!
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