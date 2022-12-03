- 03 Ara 2022 - 22:55 G: 03 Ara 2022 - 23:10

Survivor 2023 Yarışmasın Kadrosu Açıklandı! Acun Ilıcalı Cımbızla Çekip Çekip Aldı; Öyle İsimler Geliyor Ki, Sinir Krizi Geçireceksiniz…

Tv8 ekranlarının merakla beklenen yarışması Survivor 2023 için çalışmalar son gaz devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenecek olan 2023 sezonunda bulunacak olan isimlerse ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın o isimleri resmen cımbızla çekip çekip aldığı gündeme geldi. Öyle isimler geliyor ki, sinir krizi geçireceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı ve yaklaşık olarak 16 yıldır ekranlarda olan Survivor yarışmasının her sezonu ayrı bir olayla bitiyor. Geçtiğimiz yıl ekranlara gelen yarışma bittikten sonra tam tamına 1.5 ay kadar yankısı sürmüştü. Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldırması tepkilere neden olmuştu. Yeni sezon için ilmek ilmek çalışan Acun Ilıcalı, kadroda bulunacak olan 13 ismi resmen açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Ara 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Yarışmasın Kadrosu Açıklandı! Acun Ilıcalı Cımbızla Çekip Çekip Aldı; Öyle İsimler Geliyor Ki, Sinir Krizi Geçireceksiniz… mask
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