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03 Ara 2022 - 22:55

Survivor 2023 Yarışmasın Kadrosu Açıklandı! Acun Ilıcalı Cımbızla Çekip Çekip Aldı; Öyle İsimler Geliyor Ki, Sinir Krizi Geçireceksiniz…

Tv8 ekranlarının merakla beklenen yarışması Survivor 2023 için çalışmalar son gaz devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenecek olan 2023 sezonunda bulunacak olan isimlerse ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın o isimleri resmen cımbızla çekip çekip aldığı gündeme geldi. Öyle isimler geliyor ki, sinir krizi geçireceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…