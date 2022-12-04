- 04 Ara 2022 - 08:55 G: 04 Ara 2022 - 09:01

Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! 85 Milyon Ne Diyeceğini Şaşırdı; 4 Aralık Altın Fiyatları Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılıyor. 85 milyonun yakından ilgilendiği altın fiyatları, 4 Aralık’ta araştırmalara konu oldu. Dolar endeksi, 104,7’le en düşük seviyeye inerken; ONS altın ise %1,9 oranında değer kazanarak uzun bir aradan sonra ilk kez 1800 doların üzerine çıktı. Dolar kurunun bu denli düşüşün arkasında FED kararı olduğu düşünülürken; ONS altının yükselmesi ise altındaki ivmeyi hızlandırdı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

1000 liranın üzerine çıktıktan sonra yankı uyandıran altın, geçtiğimiz günlerde gelmiş geçmiş tüm rekorları kırmış ve bir yeni rekor daha eklemişti. Uzun bir aradan sonra ilk kez bu denli yükselen altın, yatırımcısının ise yüzünü güldürdü. Uzun vadeli yatırım yapanın yanında duran altının Aralık ayının son günlerine doğru 1400 liranın üzerine çıkacağı iddia edilmedi yeniden gündem oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

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04 Ara 2022 - 08:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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