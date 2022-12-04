Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! 85 Milyon Ne Diyeceğini Şaşırdı; 4 Aralık Altın Fiyatları Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?
Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılıyor. 85 milyonun yakından ilgilendiği altın fiyatları, 4 Aralık’ta araştırmalara konu oldu. Dolar endeksi, 104,7’le en düşük seviyeye inerken; ONS altın ise %1,9 oranında değer kazanarak uzun bir aradan sonra ilk kez 1800 doların üzerine çıktı. Dolar kurunun bu denli düşüşün arkasında FED kararı olduğu düşünülürken; ONS altının yükselmesi ise altındaki ivmeyi hızlandırdı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
1000 liranın üzerine çıktıktan sonra yankı uyandıran altın, geçtiğimiz günlerde gelmiş geçmiş tüm rekorları kırmış ve bir yeni rekor daha eklemişti. Uzun bir aradan sonra ilk kez bu denli yükselen altın, yatırımcısının ise yüzünü güldürdü. Uzun vadeli yatırım yapanın yanında duran altının Aralık ayının son günlerine doğru 1400 liranın üzerine çıkacağı iddia edilmedi yeniden gündem oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.