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04 Ara 2022 - 08:55

Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! 85 Milyon Ne Diyeceğini Şaşırdı; 4 Aralık Altın Fiyatları Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılıyor. 85 milyonun yakından ilgilendiği altın fiyatları, 4 Aralık’ta araştırmalara konu oldu. Dolar endeksi, 104,7’le en düşük seviyeye inerken; ONS altın ise %1,9 oranında değer kazanarak uzun bir aradan sonra ilk kez 1800 doların üzerine çıktı. Dolar kurunun bu denli düşüşün arkasında FED kararı olduğu düşünülürken; ONS altının yükselmesi ise altındaki ivmeyi hızlandırdı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?