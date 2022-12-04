Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…
STAR TV ekranlarının çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan vedalar arka arkaya geliyor. Kısa bir süre önce yaşanan bir vedanın ardından yapımcı iki isminde ipini kesti. “Güle güle” yorumlarına neden olan bu vedanın ardındaki iki isimse sevenlerini üzdü. Herkes ikilinin aşık olup evleneceğini düşünüyordu ama…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde gelen veda haberinin ardından şimdide iki önemli ismin diziden çıkacağı iddia edildi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.