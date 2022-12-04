- 04 Ara 2022 - 09:23 G: 04 Ara 2022 - 09:31

Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…

STAR TV ekranlarının çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan vedalar arka arkaya geliyor. Kısa bir süre önce yaşanan bir vedanın ardından yapımcı iki isminde ipini kesti. “Güle güle” yorumlarına neden olan bu vedanın ardındaki iki isimse sevenlerini üzdü. Herkes ikilinin aşık olup evleneceğini düşünüyordu ama…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde gelen veda haberinin ardından şimdide iki önemli ismin diziden çıkacağı iddia edildi. Peki, neler oluyor?

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04 Ara 2022 - 09:23 Ankara- Yaşam

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