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04 Ara 2022 - 09:23

Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…

STAR TV ekranlarının çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan vedalar arka arkaya geliyor. Kısa bir süre önce yaşanan bir vedanın ardından yapımcı iki isminde ipini kesti. “Güle güle” yorumlarına neden olan bu vedanın ardındaki iki isimse sevenlerini üzdü. Herkes ikilinin aşık olup evleneceğini düşünüyordu ama…