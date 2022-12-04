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04 Ara 2022 - 10:28

Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Gamze Tosun’a Acun Ilıcalı’dan tam destek geldi! Sessiz sedasız öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! 5 çocuk annesi Gamze Tosun’un ellerinin bu olaydan sonra titrediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Gamze Tosun cephesinde neler oluyor?