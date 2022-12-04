Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Gamze Tosun’a Acun Ilıcalı’dan tam destek geldi! Sessiz sedasız öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! 5 çocuk annesi Gamze Tosun’un ellerinin bu olaydan sonra titrediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Gamze Tosun cephesinde neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son 9’una kalmayı başarmış olan Gamze Tosun, milyonların dikkatini çekiyordu. Ceketlerden birisini giyip finalde şeflere tabaklarını sunmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Gamze Tosun’un emin adımlarla ilerlediği görülüyordu. Yarışmada rakiplerini teker teker ezip geçen Gamze Tosun’a Acun Ilıcalı’dan şok bir yardım eli uzandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.