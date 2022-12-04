- 04 Ara 2022 - 10:28 G: 04 Ara 2022 - 10:29

Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Gamze Tosun’a Acun Ilıcalı’dan tam destek geldi! Sessiz sedasız öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! 5 çocuk annesi Gamze Tosun’un ellerinin bu olaydan sonra titrediği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Gamze Tosun cephesinde neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son 9’una kalmayı başarmış olan Gamze Tosun, milyonların dikkatini çekiyordu. Ceketlerden birisini giyip finalde şeflere tabaklarını sunmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Gamze Tosun’un emin adımlarla ilerlediği görülüyordu. Yarışmada rakiplerini teker teker ezip geçen Gamze Tosun’a Acun Ilıcalı’dan şok bir yardım eli uzandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Ara 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
Masterchef Barış Düğün Tarihini Aldı! Damat Oldu Gidiyor... Twitter Resmen Yıkılıyor; Milyonlarca Genç Kızı Kalbinden Vurmuştu... Neler Oluyor? mask
Masterchef Barış Düğün Tarihini Aldı! Damat Oldu Gidiyor... Twitter Resmen Yıkılıyor; Milyonlarca Genç Kızı Kalbinden Vurmuştu... Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Aşçılığı Bıraktı, Oyuncu Oluyor! Dizi Teklifleri Arka Arkaya Yağıyor… Paraya Para Demez Hale Geldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Aşçılığı Bıraktı, Oyuncu Oluyor! Dizi Teklifleri Arka Arkaya Yağıyor… Paraya Para Demez Hale Geldi! Neler Oluyor?
MasterChef’te Şok Eden Eleme! Favori İsim Fatma Nur Elendi! Fatma Nur Uçar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Fatma Nur Uçar’ın Memleketi ve Mesleği Merak Uyandırdı! mask
MasterChef’te Şok Eden Eleme! Favori İsim Fatma Nur Elendi! Fatma Nur Uçar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Fatma Nur Uçar’ın Memleketi ve Mesleği Merak Uyandırdı!
Masterchef Fatma Nur Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yarışmadan Sonra Tek Tek Açıkladı; Ortalık Karıştırdı! Gözyaşlarına Boğulup Gitmişti Ama… mask
Masterchef Fatma Nur Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yarışmadan Sonra Tek Tek Açıkladı; Ortalık Karıştırdı! Gözyaşlarına Boğulup Gitmişti Ama…
Masterchef’te Film Koptu! “Gamze, Fatma Nur’u Balkondan Fırcıttı Attı!” Diskalifiye Kapısının Aralandı, Acun Medya’nın Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Film Koptu! “Gamze, Fatma Nur’u Balkondan Fırcıttı Attı!” Diskalifiye Kapısının Aralandı, Acun Medya’nın Hayatının Şokunu Yaşadı! Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur’un Ellerinden O İsim Tuttu! Daha da Sırtı Yere Gelmez; Önden Ödemesini Bile Aldı! “Boşuna Uğraşmayın, Değmez!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Ellerinden O İsim Tuttu! Daha da Sırtı Yere Gelmez; Önden Ödemesini Bile Aldı! “Boşuna Uğraşmayın, Değmez!”
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Oldular! Saç Baş Kavganın Sonu Felaketle Bitti; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacıları Bu Kez Karakolluk Oldular! Saç Baş Kavganın Sonu Felaketle Bitti; Şefler Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?
Masterchef Gamze Yine Arıza Çıkardı! Twitter “4. Jüri” Diye Diye Yıkılıyor… Şefler Görse Eli Ayağına Dolaşır; Paket Ederler! 5 Çocuk Annesi Gamze… mask
Masterchef Gamze Yine Arıza Çıkardı! Twitter “4. Jüri” Diye Diye Yıkılıyor… Şefler Görse Eli Ayağına Dolaşır; Paket Ederler! 5 Çocuk Annesi Gamze…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama… mask
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…
Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı… mask
Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı…
Survivor 2023 Yarışmasın Kadrosu Açıklandı! Acun Ilıcalı Cımbızla Çekip Çekip Aldı; Öyle İsimler Geliyor Ki, Sinir Krizi Geçireceksiniz… mask
Survivor 2023 Yarışmasın Kadrosu Açıklandı! Acun Ilıcalı Cımbızla Çekip Çekip Aldı; Öyle İsimler Geliyor Ki, Sinir Krizi Geçireceksiniz…
Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor! mask
Bensu Soral’ın Minisi Ateş Etti! “Bacım Bizim de Bir Kalbimiz Var!” Fiziği, Cesareti, Çekiciliği… Say Say Bitmiyor!
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Eltisi Nilay’ı Dekolteleriyle Baş Döndürdü! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü, Bir Bakan Bir Daha Baktı… mask
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Eltisi Nilay’ı Dekolteleriyle Baş Döndürdü! “Sen Neymişsin Be!” Görenlerin Dibi Düştü, Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Afra Saraçoğlu’nun Sırt Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! “Tam Bir Peri Kızı!” Başları Döndürdü; Fiziğiyle Resmen Eritti! “Bin Kez Maşallah!” mask
Afra Saraçoğlu’nun Sırt Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! “Tam Bir Peri Kızı!” Başları Döndürdü; Fiziğiyle Resmen Eritti! “Bin Kez Maşallah!”
Çöp Adam Dizisinde Hikâye Başlamadan Bitti! Taner Şimdi Hapı Yuttu; Her Şey Açığa Çıkacak! Ele Güne Rezil Olması An Meselesi… mask
Çöp Adam Dizisinde Hikâye Başlamadan Bitti! Taner Şimdi Hapı Yuttu; Her Şey Açığa Çıkacak! Ele Güne Rezil Olması An Meselesi…
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya En Büyük Darbeyi İndirdi! Melisa Ilıcalı’yı Yanına Alıp… Asıl Çatırdama Şimdi Başlayacak! Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya En Büyük Darbeyi İndirdi! Melisa Ilıcalı’yı Yanına Alıp… Asıl Çatırdama Şimdi Başlayacak! Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dantelli Sütyenini Göstermekten Bir Hal Oldu! “Baban Yaşındaki Sevgilin Kızmasın!” Instagram’ı Resmen Cayır Cayır Yaktı… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dantelli Sütyenini Göstermekten Bir Hal Oldu! “Baban Yaşındaki Sevgilin Kızmasın!” Instagram’ı Resmen Cayır Cayır Yaktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Xiaomi Telefonu Olanlar Dikkat! Eğer Bunlardan Birisiyse Kaldırıp Çöpe Atın, Bu Saatten Sonra Hiçbir İşe Yaramaz! Yüzüne Bile Bakılmayacak… mask
Xiaomi Telefonu Olanlar Dikkat! Eğer Bunlardan Birisiyse Kaldırıp Çöpe Atın, Bu Saatten Sonra Hiçbir İşe Yaramaz! Yüzüne Bile Bakılmayacak…
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama… mask
Yalı Çapkını Dizisinden Vedalar Arka Arkaya Geliyor! Yapımcı İki İsmin İpini Kesti… “Güle Güle!” Herkes Aşık Olup Evleneceklerini Sanıyordu Ama…
Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! 85 Milyon Ne Diyeceğini Şaşırdı; 4 Aralık Altın Fiyatları Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatlarında Rekor Üzerine Rekor Kırılıyor! 85 Milyon Ne Diyeceğini Şaşırdı; 4 Aralık Altın Fiyatları Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?
Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer… mask
Seda Sayan Taze Kocası İçin Yaptı Yapacağını! “Teyzem Kaç Yaşına Geldin Vazgeç!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Meğer…
Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı… mask
Hadise’nin Yeni Sevgilisi Lokum Gibi! “Mehmet Dinçerler İşine Bak Koçum!” Kaslar Maslar O Biçim! Genç Kızların İçi Eridi, Bakmalara Doyamadı…
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 4 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 4 Aralık 2022 Cumartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL