TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…

Yeni yılın girmesine günler kala vatandaşı bekleyen acı bir gerçek var: zamlar… Market ürünlerinden kıyafete kadar birçok üründe yeni zam beklentisi aşikar. Hal böyle olunca vatandaşta ucuza Ayçiçek yağı ya da diğer ürünleri almak adına büyük bir savaş veriyor. Market market gezen vatandaşa büyük müjde PTT AVM’den geldi. Ayçiçek yağı ve diğer birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan PTT AVM, kargonun bedava olduğunu da duyurdu. İşte merak edilenler…

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