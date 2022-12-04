TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
Ayçiçek yağına yeni bir zammın yolda olduğu biliniyor. 2023 yılına satılı günler kala TMO Market’ten gelen 5 litrelik Ayçiçek yağı indirimi, izdihama neden oldu. Sepetinizden alınacak olan bu ürünler içinse kargo bedava! Büyük vurgunu başlatan TMO market, sadece 135 liraya 5 litrelik Ayçiçek yağı satışı yaptığını duyurdu. İşte merak edilenler…
Yeni yılın girmesine günler kala vatandaşı bekleyen acı bir gerçek var: zamlar… Market ürünlerinden kıyafete kadar birçok üründe yeni zam beklentisi aşikar. Hal böyle olunca vatandaşta ucuza Ayçiçek yağı ya da diğer ürünleri almak adına büyük bir savaş veriyor. Market market gezen vatandaşa büyük müjde PTT AVM’den geldi. Ayçiçek yağı ve diğer birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan PTT AVM, kargonun bedava olduğunu da duyurdu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.