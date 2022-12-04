- 04 Ara 2022 - 16:02 G: 04 Ara 2022 - 16:03

TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…

Ayçiçek yağına yeni bir zammın yolda olduğu biliniyor. 2023 yılına satılı günler kala TMO Market’ten gelen 5 litrelik Ayçiçek yağı indirimi, izdihama neden oldu. Sepetinizden alınacak olan bu ürünler içinse kargo bedava! Büyük vurgunu başlatan TMO market, sadece 135 liraya 5 litrelik Ayçiçek yağı satışı yaptığını duyurdu. İşte merak edilenler…

Yeni yılın girmesine günler kala vatandaşı bekleyen acı bir gerçek var: zamlar… Market ürünlerinden kıyafete kadar birçok üründe yeni zam beklentisi aşikar. Hal böyle olunca vatandaşta ucuza Ayçiçek yağı ya da diğer ürünleri almak adına büyük bir savaş veriyor. Market market gezen vatandaşa büyük müjde PTT AVM’den geldi. Ayçiçek yağı ve diğer birçok üründe muhteşem bir indirim başlatan PTT AVM, kargonun bedava olduğunu da duyurdu. İşte merak edilenler…

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04 Ara 2022 - 16:02 Ankara- Yaşam

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Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok! mask
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok!
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim! mask
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim!
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor! mask
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız! mask
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
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