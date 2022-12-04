Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Yalı Çapkını Dizi Setine Baskın Yaptı! “Arkadaşız” Diyorlardı Ama Kıskançlık Krizleri Bastırdı! Yönetmen ve Yapımcı Şaşırdı Kaldı…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisine Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi dizi setine baskın yaptı! “Arkadaşız” diyorlardı ama kıskançlık krizleri bastırdıkça bastırdı. Yönetmen ve yapımcının bu olaydan sonra şaşıp kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Şok içerisinde bırakan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun bu hamlesi ikilinin ayrılacağını düşündürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
“İyi Oyun” isimli film setinde rol alan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun tanıştığı biliniyordu. Dizi setinde başlayan aşklarına soluksuz devam eden çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlardı. Milyonların dikkatini üzerine çeken çift, kısa bir süre önce doğum günü kutlamasında bir araya gelmişlerdi. Mert Yazıcıoğlu’nun Afra Saraçoğlu’na bakışları bile çok aşık olduğunu gösteriyordu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.