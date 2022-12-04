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04 Ara 2022 - 16:04

Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Yalı Çapkını Dizisinin Setine Baskın Yaptı! “Arkadaşız” Diyorlardı Ama Kıskançlık Krizleri Bastırdı! Yönetmen ve Yapımcı Şaşırdı Kaldı…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisine Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi dizi setine baskın yaptı! “Arkadaşız” diyorlardı ama kıskançlık krizleri bastırdıkça bastırdı. Yönetmen ve yapımcının bu olaydan sonra şaşıp kaldığına dair iddialar gündeme geldi. Şok içerisinde bırakan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun bu hamlesi ikilinin ayrılacağını düşündürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…