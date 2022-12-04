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04 Ara 2022 - 16:04

Aybüke Pusat’ın Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Aynanın Karşısına Geçip Verdiği Pozlar İçleri Isıttı; Aralık Ayında Yazı Hissettirdi! “Vay Maşallah!”

Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün dizisiyle gelecek olan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kökten kesiyor. Kısa bir süre önce dekolteli bir ayna pozu veren Pusat, içlerin ısınmasına neden oldu. Aralık ayında yazı hissettiren Aybüke Pusat’ın bu halleri hayranlarından tam not aldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…