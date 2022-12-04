Aybüke Pusat’ın Dekoltesi Cayır Cayır Yaktı! Aynanın Karşısına Geçip Verdiği Pozlar İçleri Isıttı; Aralık Ayında Yazı Hissettirdi! “Vay Maşallah!”
Yakın zamanda ekranlara Sıfırıncı Gün dizisiyle gelecek olan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla nefesleri kökten kesiyor. Kısa bir süre önce dekolteli bir ayna pozu veren Pusat, içlerin ısınmasına neden oldu. Aralık ayında yazı hissettiren Aybüke Pusat’ın bu halleri hayranlarından tam not aldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Damla Colbay, Turgay Tanülkü, Sarp Akkaya gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya toplayan Sıfırıncı Gün, yakın zamanda ekranlara gelmeye başlayacaktı. Dizinin kadrosunda bulunan Aybüke Pusat ise sevenlerinin karşısına yıllar sonra çıkacaktı. Bir polis memuruna hayat vereceği bilinen Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.