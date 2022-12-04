Ankara, Londra’yı Ayağınıza Getirecek! Sokak Sokak Gezmenize Gerek Yok; Oraya Gitmeniz Yeterli! Gelenler Büyüleniyor, Zaman Dursun İstiyor… “Yok Artık!”
Ankara, Londra’yı resmen ayağınıza getirecek! Sokak sokak gezmenize gerek yok, bir tek oraya gitseniz bile her şeyi göreceksiniz! Gelenlerin büyülendiği ve saatlerce zaman geçirdiği bu özel mekanı görenler bile “Yok artık” diyor. İşte Ankara’da Londra’yı muadil yaşayacağınız o yer…
Bugün, dünyanın en gözde şehirlerinden biri olan Ankara’nın canlılığını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Yardımsever ve muhteşem insanlarının yanı sıra akışta olan şehrin, güzellikleri görenleri büyülüyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent seçtiği gözde şehir Ankara’daki gözde sokakları bir kez arşınlayanlar tekrar tekrar gelmek istiyor. Güzellikler ve medeniyetler şehri Ankara’da bulunan bir mekanın aynı Londra havası vermesi ise gözlerden kaçmıyor. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.