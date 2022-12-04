- 04 Ara 2022 - 17:29 G: 04 Ara 2022 - 17:38

Ankara, Londra’yı Ayağınıza Getirecek! Sokak Sokak Gezmenize Gerek Yok; Oraya Gitmeniz Yeterli! Gelenler Büyüleniyor, Zaman Dursun İstiyor… “Yok Artık!”

Ankara, Londra’yı resmen ayağınıza getirecek! Sokak sokak gezmenize gerek yok, bir tek oraya gitseniz bile her şeyi göreceksiniz! Gelenlerin büyülendiği ve saatlerce zaman geçirdiği bu özel mekanı görenler bile “Yok artık” diyor. İşte Ankara’da Londra’yı muadil yaşayacağınız o yer…

Bugün, dünyanın en gözde şehirlerinden biri olan Ankara’nın canlılığını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Yardımsever ve muhteşem insanlarının yanı sıra akışta olan şehrin, güzellikleri görenleri büyülüyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent seçtiği gözde şehir Ankara’daki gözde sokakları bir kez arşınlayanlar tekrar tekrar gelmek istiyor. Güzellikler ve medeniyetler şehri Ankara’da bulunan bir mekanın aynı Londra havası vermesi ise gözlerden kaçmıyor. Peki, neler oluyor?

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04 Ara 2022 - 17:29 Ankara- Yaşam

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