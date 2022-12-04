Demet Özdemir’in Kasığına Kadar Açılan Dekoltesi Yürekleri Hoplattı! Göğsünü Sıkıca Saran Üstünü Görenler Donup Kaldı! “Fizik Queen!”

En son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Başarılı oyuncu Demet Özdemir’in özellikle Buğra Gülsoy’la sevişme sahneleri çok konuşulmuştu. Evliliğinin ilk günlerinde böyle sahnelerin yayınlanması, kimileri tarafından kabul görmemişti. Başarılı oyuncu ise sessizliğini sürdürerek işini yaptığını göstermişti. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerse nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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