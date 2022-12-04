Demet Özdemir’in Kasığına Kadar Açılan Dekoltesi Yürekleri Hoplattı! Göğsünü Sıkıca Saran Üstünü Görenler Donup Kaldı! “Fizik Queen!”
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Demet Özdemir’in kasığına kadar açılan dekolteli kıyafetiyle fiziğini konuşturdu. Bir bakanı bir daha baktıran güzel oyuncunun göğsünü sıkıca saran kıyafetini görenler donup kaldı. Hayranlarından “Fizik Queen” yorumlarını alan Demet Özdemir, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Başarılı oyuncu Demet Özdemir’in özellikle Buğra Gülsoy’la sevişme sahneleri çok konuşulmuştu. Evliliğinin ilk günlerinde böyle sahnelerin yayınlanması, kimileri tarafından kabul görmemişti. Başarılı oyuncu ise sessizliğini sürdürerek işini yaptığını göstermişti. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerse nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.