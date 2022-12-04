Öksürük ve Balgam Şikayetiniz Varsa Bir Gecede Bitecek! %100 Etkili, Günde İki Fincan İçmeniz Yeterli… Çoluk Çocuk Kim Varsa İçsin!
Öksürük ve balgam şikayetiniz varsa bir gecede hepsi bitecek! %100 etkili olan bu ürün, hayatınızı kurtaracak. Günde sadece iki bardak içmeniz yeterli! Çoluk çocuk kim varsa hepsi içsin, bir daha hasta olmanızı önleyecek! Kış aylarının etkili olduğu şu günlerde ayazın hasta etmediği kimse yok. Malum hal böyle olunca birçok kişi en kısa yoldan hastalıktan kurtulmanın yollarını arıyor. Peki, mucizevi ilaç ne?
Kış aylarının gelmesi demek; grip, hastalık, üşütme ve salgın demek! İlaç ve ek gıda alarak kendinizi her ne kadar korumaya alsanız bile bazı durumlarda hastalık kaçınılmaz bir hale gelir. Hastalığı ağır atlatmak istemeyen için özel bir karışım tarifi vereceğiz! Peki, bu özel karışımda neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.