Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir hafta daha geride kalmıştı. En son elenen isim Fatma Nur olmuş ve yarışma yeniden şekillenmişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde ise Burak Kaya, Gamze Tosun, Büşra Zambak ve Tolga Şener elenmemek adına kıyasıya mücadele vereceklerdi. Yarışmanın yeni bölümü beklenirken gelen ifşa herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

ELENEN İSİM: GAMZE TOSUN OLDU....

İlk Sekiz Kim Oldu: Kesin olan Yarışmacılar

Ayaz

Burak Kaya

Tolga

Büşra

Metin

Görkem

Yağız

Kıvanç

Gamze TOSUN KİMDİR?

Yarışmaya sakatat seçenekleri yaparak dahil olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmacısı Gamze Tosun, ilk turda aldığı üç evet cevabının ardından üçlü düelloları, daha sonra çoklu düelloları geçip ana kadroya dahil olmuştu.

Evli ve beş çocuk sahibi olan 34 yaşındaki Gamze Tosun, yemek yapmayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu aşçılık eğitimi ile profesyonelleşti.

İstanbul Üniversitesi’nde eğitim almaya devam eden Gamze Tosun, özellikle yaratıcılık turunda gerçekleştirdiği fikir ile MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyelerini etkiledi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!