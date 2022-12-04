Asansör Düşerken Hangisi Kurtulur? Zıplayan Mı, Yatan mı? Sakın Bunu Yapmayın Arkanızdan El-Fatiha Okurlar! İşin Asıl Matematiği Ortaya Çıktı! Meğer…
Asansör düşmesi, hemen hemen herkesin aklına asansöre bindiğinde gelen etkenlerden bir tanesidir. Kimsenin başına gelmemesi umuduyla bu haberimizi ele almak istedik! Gündemde olan bir soru varsa o da şu: asansör düşerken zıplanmalı mı yoksa yatılmalı mı? Aslında her ikisi de yapılmamalı çünkü bu iki ihtimalde arkanızdan El-Fatiha okutur! İşte asıl işin matematiği...
Düşen asansörden sağ kurtulmak aslında biraz mucize çünkü asansörün düşmesi için asansörün bağlı olduğu iplerin ya da halatların kopmasıyla yaşanır. Sakın şimdi asansöre binme fobiniz olmasın çünkü bu durum bakımları yapılan asansörlerde binde bir görünür! Tüm bunlara karşın elimizde iki boş seçenek ve bir yapılması gereken var. Peki, düşen asansörden nasıl sağ çıkılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.