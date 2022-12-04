Starbucks’tan Ankara’ya Ayrı Bir Hava Katacak Olay! Bundan Sonra Kahvenizi Oradan Alacaksınız! CarHop Arabaya Servis Hizmeti ile Ankara Şokta!
Starbucks, gerek kahveleriyle gerek kurabiyeleriyle gerekse diğer tüm ürünleriyle günümüzün en çok tercih edilen kahve markalarından biri oluyor. Starbucks’un Ankara için yapmış olduğu ise ayrı bir hava kattı. Bundan sonra kahvelerin oradan alınacağının açıklanası ise büyük bir şok içerisinde bıraktı. Ankaralıları ikiye bölen Starbucks, akın akın ziyaret edilmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ankara’nın birçok yerinde bulanan Starbucks, gün içerisinde binlerce kişiyi ziyaretçi olarak ağırlıyor. Hem zaman geçirmek hem de işlerini halletmek üzere Starbucks’a giden kişiler ise verimli zaman alıp evlerine dönen Ankaralı vatandaşa bir haber daha geldi. Starbucks’un Ankara’ya yapmış olduğu yeni servis sistemi, Starbucks’a gidenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.