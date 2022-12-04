Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Ara 2022 - 21:56

Starbucks’tan Ankara’ya Ayrı Bir Hava Katacak Olay! Bundan Sonra Kahvenizi Oradan Alacaksınız! CarHop Arabaya Servis Hizmeti ile Ankara Şokta!

Starbucks, gerek kahveleriyle gerek kurabiyeleriyle gerekse diğer tüm ürünleriyle günümüzün en çok tercih edilen kahve markalarından biri oluyor. Starbucks’un Ankara için yapmış olduğu ise ayrı bir hava kattı. Bundan sonra kahvelerin oradan alınacağının açıklanası ise büyük bir şok içerisinde bıraktı. Ankaralıları ikiye bölen Starbucks, akın akın ziyaret edilmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…