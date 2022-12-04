Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Sık Sık Kesintiler nedeniyle Ankaralıların gündeminde yer alıyor. 5 Aralık 2022 Pazartesi Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
Ankara 5 Aralık 2022 Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 5 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 184, 177, 165, BUHARA, 182, ŞEHİT HASAN CEVHER, CELAL ESAT ARSEVEN, 179, 149, 179/1, 166, 183, ŞEREF TAŞLIOVA, 181/4, 184/1, 178/3, GÜLPINAR, 180, ÇİÇEK
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA
Bakım Çalışması
05.12.2022 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1070, 1093, 1087, 1090, 1077, 1075, 1076, 1085, 1068, 1069, 1058, 1053, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1060, 1066, 1778, 1048, 876/1, 879/1, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1059, 1113/5, 1195
Bakım Çalışması
07.12.2022 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, ALTIN, BAHÇE, BARAJ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MELEK, ODABAŞI, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, 4., İSTİKLAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, BARBAROS, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, MİMAR SİNAN, 2., HACI BAYRAM VELİ, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, 3., KUYUCAK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKCATAŞ, DEMİRTAŞ, KUYUCAK-, DEĞİRMENKAYA, BEYKAVAĞI, YILANLI, KUYUCAK KÜME, KINIK, KOYUNBABA, AHMETADİL, YENİÇÖTE, HANÇILI, 1., ESKİKÖY, ÇİFTLİKKÖY, HAYDAR, KARAHÖYÜK, ŞEMSETTİN, HASAYAZ, ARKBÜRK, ELECİK, AFŞAR, SATILAR, 1779/3, KARATEPE, YÜZBEY, YEŞİLÖZ, ŞEYHMAHMUT, KOZAYAĞI, SIRIKLI, KÖY İÇİ, KIZILKAYA, TAVŞANCIK
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HOCAOĞLU, ÇATTEPE, KAVAK, HACIALİ, KEPEZ, KARŞI, AĞACIKLI, YUKARI SEKİ, KADI, KILAVUZ, ÜZÜKTAŞ, AYŞEOĞLU, AŞAĞI KÜREÇAYI, SÖKÜ, ÇİĞDEMLİ, AKÇASU MERKEZ, KIZILCIELMA, GÖYNÜK, KARAOLUK, ALIÇÇIK, KARABÜK, YALAK DERESİ, AYVACA, DERE, DİKMEN, CURALI, KAPANB, KARAMAHMUT YAYLASI, ERİKYATSI, KARABURUN, TEPE, DANGALAK, YENİKÖY, İKİPINAR, DAVUTPAŞA, KARAKOÇ, AŞAĞI AKCASU, YUKARI KÜREÇAYI, YUKARI ÇUKURSÖKÜ, ŞABAN, KUZSÖKÜ MADALLAR, BÜRNÜK, AŞAĞI ÇUKURSÖKÜ, COZOĞLU, BAYAM MERKEZ, YILANLI, TEPEKÖY, ALIÇ, SEKECEK, TEPECİK, ABAZAOĞLU, DERENCİK, GERENCE, PURTUL, ATEŞ, SARICALI, SERDAROĞLU, SARPUN, TOP, KUZSÖKÜ, BAYAMCA, 2026, DELİİMAM, SEPETÇİ, SUSUZ, KABAŞ, ÇOTUK, UNCUOĞLU, BULAK, KÖYÜN KENDİSİ, GARİPOĞLU, SALİHOĞLU, ÇALTICAK, KORUCAK, KARAPINAR, SARISÖKÜ, DOLAYDERE, ÇAT DERESİ, SEYİTLER, SÖYLEMEZ, ORTAKÖY, HACIALİOĞLU, KARAALİ, ÇAKIRÇAY, KOÇCUAZ, KIZILCAÖREN, YUKARI BOYALI, AKDÜZEN, DAMLACA, SÜLE, ZEYBEKOĞLU, HAYATÖNÜ, YAZLIK, YALAK, KUYCAK, KAVAKALTI, AŞAĞI BOYALI, DONAŞALAR, DELMECE, DUŞLUK, HIDIRLI, BEŞİR, YEMİŞENLİOĞLU, BOSTANCI, SOYUK, TEKKE, SİPAHİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, 1, TEPEYURT, ATATÜRK, AYDIN MAH., 3321, 3367, 3319, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 3478, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 2_SİLİNECEK, 3465, 3454, 1_1, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3426, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3503, 3500, 3499, 3519, 3497, 3325, 3303, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, 3514, 3378, 3556, 3301, 3537, 3531, 3534, 3501, 3358, 3340, 3425, 3581, 3558, 3529, 3382, 3515, 3461, 3545, 3547, 3549, 3552, 3554, 3392, 3510, 3506, 3507
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 15 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330, ULUBATLI HASAN
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4317, FATİH, 4316, 4325, 4313, 4326, 4314
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY, 2136, 1773, 2148, ÜLKÜ YOLU, ARGUVAN, 1751
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, 2203, 2206, 2202, 826/1, İLKOKUL, 2205, 2195
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR, 49, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2639, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1402
Bakım Çalışması
05.12.2022 12:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOMANİÇ, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE
Bakım Çalışması
06.12.2022 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1602, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502
Bakım Çalışması
07.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİK YOLU, 1146, 1149, 1147, 1148, BARUTHANE, BALKAN, ELMALI, 1151, BİNDALLI
Bakım Çalışması
06.12.2022 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT, SABAN, OKUL, BARIŞ, BURAK, GÜLER, BALIKÇILAR., ÇAĞLAYAN, HASGÜL, RADAR, RECEP, CAN, AYDEMİR, AZİZ
Bakım Çalışması
06.12.2022 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, VEFA, KARA KAZIM, KARAYAZI, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, RADAR, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, CEYHAN, ÇAYLAK, İNÖNÜ
Bakım Çalışması
07.12.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1819, 1569, 1821/2, 1570, 1821/1, 1821, BERRA, 1572, 1862, 1811/3, MURAT ÇOBANOĞLU, 1629, 1818
Bakım Çalışması
07.12.2022 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2042, 2034, 2037, 2029, 2046, 2035
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRÖZ
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, KERVAN., PEÇENEK, UĞUR., KORAY.
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA KÜME
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566, 1668
Bakım Çalışması
05.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, İVEDİK, 983/3, 996, 993/3, 1573, 1489, 1487, 995/1
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Ara 2022 - 23:57 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.