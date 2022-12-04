Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 5 Aralık 2022 Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında daha verimli bir elektrik enerjisi için gerçekleştirilen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları, bugün de sürüyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bilgilendirme ise, çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ’tan gelmiş bulunuyor. Peki, 5 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 184, 177, 165, BUHARA, 182, ŞEHİT HASAN CEVHER, CELAL ESAT ARSEVEN, 179, 149, 179/1, 166, 183, ŞEREF TAŞLIOVA, 181/4, 184/1, 178/3, GÜLPINAR, 180, ÇİÇEK

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA

Bakım Çalışması

05.12.2022 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1070, 1093, 1087, 1090, 1077, 1075, 1076, 1085, 1068, 1069, 1058, 1053, 1057, 1054, 1061, 1056, 1055/1, 1060, 1066, 1778, 1048, 876/1, 879/1, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1059, 1113/5, 1195

Bakım Çalışması

07.12.2022 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, ALTIN, BAHÇE, BARAJ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MELEK, ODABAŞI, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, 4., İSTİKLAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, BARBAROS, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, MİMAR SİNAN, 2., HACI BAYRAM VELİ, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, 3., KUYUCAK

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKCATAŞ, DEMİRTAŞ, KUYUCAK-, DEĞİRMENKAYA, BEYKAVAĞI, YILANLI, KUYUCAK KÜME, KINIK, KOYUNBABA, AHMETADİL, YENİÇÖTE, HANÇILI, 1., ESKİKÖY, ÇİFTLİKKÖY, HAYDAR, KARAHÖYÜK, ŞEMSETTİN, HASAYAZ, ARKBÜRK, ELECİK, AFŞAR, SATILAR, 1779/3, KARATEPE, YÜZBEY, YEŞİLÖZ, ŞEYHMAHMUT, KOZAYAĞI, SIRIKLI, KÖY İÇİ, KIZILKAYA, TAVŞANCIK

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HOCAOĞLU, ÇATTEPE, KAVAK, HACIALİ, KEPEZ, KARŞI, AĞACIKLI, YUKARI SEKİ, KADI, KILAVUZ, ÜZÜKTAŞ, AYŞEOĞLU, AŞAĞI KÜREÇAYI, SÖKÜ, ÇİĞDEMLİ, AKÇASU MERKEZ, KIZILCIELMA, GÖYNÜK, KARAOLUK, ALIÇÇIK, KARABÜK, YALAK DERESİ, AYVACA, DERE, DİKMEN, CURALI, KAPANB, KARAMAHMUT YAYLASI, ERİKYATSI, KARABURUN, TEPE, DANGALAK, YENİKÖY, İKİPINAR, DAVUTPAŞA, KARAKOÇ, AŞAĞI AKCASU, YUKARI KÜREÇAYI, YUKARI ÇUKURSÖKÜ, ŞABAN, KUZSÖKÜ MADALLAR, BÜRNÜK, AŞAĞI ÇUKURSÖKÜ, COZOĞLU, BAYAM MERKEZ, YILANLI, TEPEKÖY, ALIÇ, SEKECEK, TEPECİK, ABAZAOĞLU, DERENCİK, GERENCE, PURTUL, ATEŞ, SARICALI, SERDAROĞLU, SARPUN, TOP, KUZSÖKÜ, BAYAMCA, 2026, DELİİMAM, SEPETÇİ, SUSUZ, KABAŞ, ÇOTUK, UNCUOĞLU, BULAK, KÖYÜN KENDİSİ, GARİPOĞLU, SALİHOĞLU, ÇALTICAK, KORUCAK, KARAPINAR, SARISÖKÜ, DOLAYDERE, ÇAT DERESİ, SEYİTLER, SÖYLEMEZ, ORTAKÖY, HACIALİOĞLU, KARAALİ, ÇAKIRÇAY, KOÇCUAZ, KIZILCAÖREN, YUKARI BOYALI, AKDÜZEN, DAMLACA, SÜLE, ZEYBEKOĞLU, HAYATÖNÜ, YAZLIK, YALAK, KUYCAK, KAVAKALTI, AŞAĞI BOYALI, DONAŞALAR, DELMECE, DUŞLUK, HIDIRLI, BEŞİR, YEMİŞENLİOĞLU, BOSTANCI, SOYUK, TEKKE, SİPAHİ

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 06.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 555 CAD., YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2785, 1072, 2780, 2783, 2797, 2790, 2782, 2779, 2762, 2784, 2781, 2795, 2796, 2818, 2821, 2795/1, 2791, SELÇUK(KONUTKEN2 SİT), 2794, 2765, 2792

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, 1, TEPEYURT, ATATÜRK, AYDIN MAH., 3321, 3367, 3319, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, 3478, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 2_SİLİNECEK, 3465, 3454, 1_1, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3426, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3503, 3500, 3499, 3519, 3497, 3325, 3303, 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, 3514, 3378, 3556, 3301, 3537, 3531, 3534, 3501, 3358, 3340, 3425, 3581, 3558, 3529, 3382, 3515, 3461, 3545, 3547, 3549, 3552, 3554, 3392, 3510, 3506, 3507

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 15 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2330, ULUBATLI HASAN

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4317, FATİH, 4316, 4325, 4313, 4326, 4314

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY, 2136, 1773, 2148, ÜLKÜ YOLU, ARGUVAN, 1751

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2208, HÜKÜMET, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN, 2207, 2197, 2204, 2203, 2206, 2202, 826/1, İLKOKUL, 2205, 2195

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR, 49, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2639, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1402

Bakım Çalışması

05.12.2022 12:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47, 40, 43, ŞEHİT MAHMUT ŞAHİN, 45, 36, 41, 44

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DOMANİÇ, ŞEHİT KADİR ÖZCAN, KASIMPATI, SÜMBÜL, LALE

Bakım Çalışması

06.12.2022 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1602, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502

Bakım Çalışması

07.12.2022 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİK YOLU, 1146, 1149, 1147, 1148, BARUTHANE, BALKAN, ELMALI, 1151, BİNDALLI

Bakım Çalışması

06.12.2022 10:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT, SABAN, OKUL, BARIŞ, BURAK, GÜLER, BALIKÇILAR., ÇAĞLAYAN, HASGÜL, RADAR, RECEP, CAN, AYDEMİR, AZİZ

Bakım Çalışması

06.12.2022 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, VEFA, KARA KAZIM, KARAYAZI, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, RADAR, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, CEYHAN, ÇAYLAK, İNÖNÜ

Bakım Çalışması

07.12.2022 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1819, 1569, 1821/2, 1570, 1821/1, 1821, BERRA, 1572, 1862, 1811/3, MURAT ÇOBANOĞLU, 1629, 1818

Bakım Çalışması

07.12.2022 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2042, 2034, 2037, 2029, 2046, 2035

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜRÖZ

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, KERVAN., PEÇENEK, UĞUR., KORAY.

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1643, 1644, 1610, 1656, 1607, 1630, 1611, 1612, 1603, 1608, 1628, 1658, 1617, 1601, 1614, 1615, 1625, 1618, 1619, 1602, 1620, 1621, 1629, 1657, 1616, 1626, 1627, 1646, 1632, 1631, 1641, 1634, 1636, 1649, 1638, 1640, 1606, 1652, 1648, 1609, 1613, 1705, YENİ PEÇENEK

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

Bakım Çalışması

07.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA KÜME

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566, 1668

Bakım Çalışması

05.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANADOLU, İVEDİK, 983/3, 996, 993/3, 1573, 1489, 1487, 995/1

Bakım Çalışması

06.12.2022 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN

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