- 05 Ara 2022 - 00:12 G: 05 Ara 2022 - 00:24

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören’de Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da ASKİ tarafından planlı ve plansız bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 5 Aralık 2022 Pazartesi su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

 Ankara 5 Aralık 2022 Pazartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. 

Hafta sonunda Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen planlı ve plansız bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan su kesintileri devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden ise, şu an için tek bir ilçe etkileniyor. Peki, ASKİ 5 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Aralık 2022 Pazartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Ara 2022 - 00:12 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Bugün! 5 Aralık 2022 Pazartesi Altındağ, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in Göğüs Dekolteli Pozları Olay Oldu! Cesur Paylaşımlar Peş Peşe Geldi! Öyle Böyle Değil! “Vay Maşallah!” mask
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir'in Göğüs Dekolteli Pozları Olay Oldu! Cesur Paylaşımlar Peş Peşe Geldi! Öyle Böyle Değil! “Vay Maşallah!”
Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi! mask
Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi!
Zuhal Topal’ın Eşi Korhan Saygıner Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Zuhal Topal İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Zuhal Topal’ın Eşi Korhan Saygıner Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Zuhal Topal İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Hangi Burç Pis Pis Ter Kokar? Bakterileri Coşturmak Onların İşidir! İşte İnsanın Burnunun Direğini Kıran Burçlar… mask
Hangi Burç Pis Pis Ter Kokar? Bakterileri Coşturmak Onların İşidir! İşte İnsanın Burnunun Direğini Kıran Burçlar…
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak! mask
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL