- 05 Ara 2022 - 09:46 G: 05 Ara 2022 - 09:47

Altın, Kuyumculara Son Nefesini Verdirecek! 5 Aralık Altın Fiyatları Tarihe Kazınacak; Yeni Rekor Patladı! El Kol Titriyor; Tam Tamına…

Altın, en sonunda kuyumculara son nefesini verdirecek. Tarihe kazınacak bir seviyeye gelen altın, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Yeni bir rekora imzasını atan altın, elleri kolları titretti. Öyle ki, altın haftanın ilk günü Pazartesi’ne %0,48 oranında bir artış yaşayarak başladı! Altının grafiğini değiştiren FED tutanakları, gündem konusu oldu. Uzun bir aradan sonra bir kez daha rekor kıran altın, herkesi şaşırttı. İşte merak edilenler…

Ülkemizin en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, hem ekonomi takip edenler hem de altın alıp satanlar tarafından merak konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan FED kararı sonrasında yükseliş yaşayan altının, 5 Aralık’taki konumu büyük bir merak konusu oldu! Yükseliş yaşayan ve hatta rekor kıran altın, kuyumcuları dara soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 09:46 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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