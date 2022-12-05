Hangi Burcun Terazisi Oynak? Adaletten Bir Haberlerdir! İşte Doğruyu Yanlışı Seçemeyen İki Yüzlü Burçlar…

İnsanların sahip olduğu pek çok karakteristik özelliğinin burcundan kaynaklandığını biliyor muydunuz? Evet, burçlar tahmin ettiğimizden çok daha fazlası. Burçların bizlere sağladıkları karakteristik özellikler, aynı zamanda aynı burca sahip olan kişilerin ortak artılarını ve eskilerini de ortaya koyuyor. Bununla da kalmayarak burçlar, zaaflarımızı da belirlemeyi başarıyor. Bu bağlamda bazı burçların zaafı adaletsizliğe oluyor! Peki, hangi burcun terazisi oynak? Adaletten bir haber olan burçlar hangileridir? İşte doğruyu yanlışı seçemeyen iki yüzlü burçlar…

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