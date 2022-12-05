Hangi Burç Armudun Sapına Üzümün Çöpüne Laf Eder? Hiçbir Şeyi Beğenmezler! İşte En Sinirli O Burçlar…
Her burca sahip olan her insanın her şeyi beğenmesi elbette hayalperestlikten çok öteye geçemez! Bazı insanların da her şeyi beğenmemeleri gerekir ki, doğa dengesini kursun. Ancak, bu beğenmemeler bazı burçlara sahip olan insanlar için eleştirel bakış açısından daha fazlasını ifade ediyor. Sizde armudun sapına üzümün çöpüne laf eden burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burca sahip olan her insanın her şeyi beğenmesi elbette hayalperestlikten çok öteye geçemez! Bazı insanların da her şeyi beğenmemeleri gerekir ki, doğa dengesini kursun. Ancak, bu beğenmemeler bazı burçlara sahip olan insanlar için eleştirel bakış açısından daha fazlasını ifade ediyor. Başka bir deyişle, bazı burçlara sahip olan insanlar, karşılaştıkları her şeyi beğenmemek için adeta bahane arıyor. Yani, bu listedeki burçlara sahip olan kişileri memnun etmek pek de kolay olmuyor! Peki, hangi burç armudun sapını üzümün çöpüne laf eder? Hiçbir şeyi beğenmeyen burçlar hangileridir? İşte kusur bulup duran uyuz burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Ara 2022 - 10:19 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.