Hangi Burç Armudun Sapına Üzümün Çöpüne Laf Eder? Hiçbir Şeyi Beğenmezler! İşte En Sinirli O Burçlar…

Her burca sahip olan her insanın her şeyi beğenmesi elbette hayalperestlikten çok öteye geçemez! Bazı insanların da her şeyi beğenmemeleri gerekir ki, doğa dengesini kursun. Ancak, bu beğenmemeler bazı burçlara sahip olan insanlar için eleştirel bakış açısından daha fazlasını ifade ediyor. Başka bir deyişle, bazı burçlara sahip olan insanlar, karşılaştıkları her şeyi beğenmemek için adeta bahane arıyor. Yani, bu listedeki burçlara sahip olan kişileri memnun etmek pek de kolay olmuyor! Peki, hangi burç armudun sapını üzümün çöpüne laf eder? Hiçbir şeyi beğenmeyen burçlar hangileridir? İşte kusur bulup duran uyuz burçlar…

