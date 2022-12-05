Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer…
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’da kesilen sahnenin perde arkası ilk kez ortaya çıktı! Tepki üzerine tepki toplayan bu anların arkasından çıkanlar herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin perde arkasında neler oluyor?
Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Çöp Adam gibi gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde kırdığı rekorla başarısını kanıtlıyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde bir sahnenin kesilmesi seyircinin gözünden kaçmamış ve tepkilere neden olmuştu. Olayın perde arkası ilk kez ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.