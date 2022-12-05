Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tepki Üzerine Tepki Toplamıştı; Sebebi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Meğer…

Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Çöp Adam gibi gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde kırdığı rekorla başarısını kanıtlıyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin Cuma akşamı ekranlara gelen bölümde bir sahnenin kesilmesi seyircinin gözünden kaçmamış ve tepkilere neden olmuştu. Olayın perde arkası ilk kez ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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