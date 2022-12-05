Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Bikini Üstüyle Alev Alev Yaktı! Vücudunun Mükemmelliğini Bir Kez Daha Konuşturdu! Instagram Bu Kareleri Konuşuyor…
Show TV ekranlarına damgasını vuran yapımlardan biri olan Ramo’da başrol olarak bulunan Esra Bilgiç’in sosyal medyada yayılan bikini üstlü kareleri nefesleri kesti. Adeta alev alev yakan Esra Bilgiç’e sevenleri ise “Hatun bugünde taş be” demeden yapamadı. Vücudunun mükemmelliğini konuşturan Esra Bilgiç, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Instagram’ın kendisini konuşmasına neden olan o kareleri…
Murat Yıldırım’la muhteşem bir uyum yakalayan Esra Bilgiç, Ramo dizisinin final vermesiyle birlikte FOX TV’de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde Uğur Güneş’le çalışmıştı. Başarılı oyuncunun her bir projesi en az kendisi kadar konuşulmuştu. Güzelliğini gösteren bir paylaşımda bulunan Esra Bilgiç’in bikini üstlü kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.