Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Ara 2022 - 10:55

Ramo Dizisinin Sibel’i Esra Bilgiç Bikini Üstüyle Alev Alev Yaktı! Vücudunun Mükemmelliğini Bir Kez Daha Konuşturdu! Instagram Bu Kareleri Konuşuyor…

Show TV ekranlarına damgasını vuran yapımlardan biri olan Ramo’da başrol olarak bulunan Esra Bilgiç’in sosyal medyada yayılan bikini üstlü kareleri nefesleri kesti. Adeta alev alev yakan Esra Bilgiç’e sevenleri ise “Hatun bugünde taş be” demeden yapamadı. Vücudunun mükemmelliğini konuşturan Esra Bilgiç, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte Instagram’ın kendisini konuşmasına neden olan o kareleri…