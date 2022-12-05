- 05 Ara 2022 - 11:23 G: 05 Ara 2022 - 11:56

Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında 1 Milyon Liralık Soru Açıldı! Kenan İmirzalıoğlu Bile Şok Oldu! Batu Alıcı 1 Milyonu Aldı mı? Batu Alıcı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Mezunu?

ATV ekranlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu hafta çok heyecanlı bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Batu Alıcı, üç yıl aradan sonra 1 milyon TL’lik soruyu gören ilk kişi oldu. İşte detaylar...

ATV ekranlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu hafta çok heyecanlı bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Batu Alıcı, üç yıl aradan sonra 1 milyon TL’lik soruyu gören ilk kişi oldu. Batu Alıcı’nın 1 milyon TL’yi alıp almadığı ise, sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soruyu açtıran Batu Alıcı kimdir? Batu Alıcı 1 milyonu aldı mı? İşte, detaylar…

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05 Ara 2022 - 11:23 - Gündem

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