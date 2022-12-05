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05 Ara 2022 - 11:30

Özge Ulusoy’un Babası Ankara’da Hayatını Kaybetti! Ölüm Sebebi Yürekleri Sızlattı! Özge Ulusoy’un Babası Albay Haydar Ulusoy Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Türkiye’nin en ünlü podyum isimlerinden biri olan manken Özge Ulusoy’dan sevenlerine kötü bir haber geldi. Babası Haydar Ulusoy’un öldüğü haberi ile yıkılan Özge Ulusoy’a hayranlarından başsağlığı mesajı yağmaya başladı. Öte yandan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un neden öldüğü de çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Özge Ulusoy ve babası ile ilgili detaylar...