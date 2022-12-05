Özge Ulusoy’un Babası Ankara’da Hayatını Kaybetti! Ölüm Sebebi Yürekleri Sızlattı! Özge Ulusoy’un Babası Albay Haydar Ulusoy Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
Türkiye’nin en ünlü podyum isimlerinden biri olan manken Özge Ulusoy’dan sevenlerine kötü bir haber geldi. Babası Haydar Ulusoy’un öldüğü haberi ile yıkılan Özge Ulusoy’a hayranlarından başsağlığı mesajı yağmaya başladı. Öte yandan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un neden öldüğü de çok geçmeden ortaya çıktı. İşte Özge Ulusoy ve babası ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin en ünlü podyum isimlerinden biri olan manken Özge Ulusoy’dan sevenlerine kötü bir haber geldi. Babası Haydar Ulusoy’un öldüğü haberi ile yıkılan Özge Ulusoy’a hayranlarından başsağlığı mesajı yağmaya başladı. Öte yandan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un neden öldüğü de çok geçmeden ortaya çıktı. Peki, Özge Ulusoy’un babası öldü mü, neden öldü? Özge Ulusoy’un babası Albay Haydar Ulusoy kimdir, nerelidir? İşte, detaylar…
05 Ara 2022 - 11:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.