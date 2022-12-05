Bu sezon Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlayan ve medikal türündeki yapımlar arasına eklenen Hayat Bugün dizisi, bir süredir reyting yarışına dahil olamaması ile dikkat çekiyordu. Reytingleri beklenenin altında kalan Hayat Bugün dizisinin final yapacağı iddiaları da konuşulmaya başladı. Öte yandan Hayat Bugün dizisi, final yapıp yapmayacağına ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Hayat Bugün dizisi neden final olacak? Hayat Bugün dizisi ne zaman final olacak? İşte, detaylar…

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