- 08 Ara 2022 - 07:30

Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…

Tarım Kredi Market’ten bir indirim haberi daha geldi. Milyonların dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, tereyağı, yoğurt, Ayçiçek yağı, sucuk, tavuk ve envaı çeşitteki ürünlere indirim kampanyası başlattı. Fiyatları düşürdükçe düşüren Tarım Kredi Market, sınırlı stokun olduğunu da duyurdu. Son günün 15 Aralık olduğunu açıklayan market, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süre sonra yeni bir indirime imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzünü güldürdü. Hem indirimli hem de kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam eden Tarım Kredi Market, herkesin dikkatini üzerine çekecek bir indirime imzasını attı. 1 Aralık ve 15 Aralık arasında geçerli olacak olan bu indirimde yok yok! Çok beklenen ürünlere imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerini mağazalara çağırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Ara 2022 - 07:30 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira… mask
TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok! mask
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok!
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim! mask
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim!
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor! mask
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...! mask
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...!
Survivor 2023’ün Başlama Tarihi Erkene Çekildi! Acun Ilıcalı Yanlış – Doğru Tüm Kozlarını Oynuyor! Kadroda Bulunacak 14 İsim Canavar Gibi! Geliyorlar… mask
Survivor 2023’ün Başlama Tarihi Erkene Çekildi! Acun Ilıcalı Yanlış – Doğru Tüm Kozlarını Oynuyor! Kadroda Bulunacak 14 İsim Canavar Gibi! Geliyorlar…
Yılbaşı Gelmeden Sigara Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield İçenlere Kahreden Haber! İşte Aralık Sigara Fiyat Listesi mask
Yılbaşı Gelmeden Sigara Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield İçenlere Kahreden Haber! İşte Aralık Sigara Fiyat Listesi
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu… mask
Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL