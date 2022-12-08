Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Tarım Kredi Market’ten bir indirim haberi daha geldi. Milyonların dikkatini üzerine çeken Tarım Kredi Market, tereyağı, yoğurt, Ayçiçek yağı, sucuk, tavuk ve envaı çeşitteki ürünlere indirim kampanyası başlattı. Fiyatları düşürdükçe düşüren Tarım Kredi Market, sınırlı stokun olduğunu da duyurdu. Son günün 15 Aralık olduğunu açıklayan market, herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süre sonra yeni bir indirime imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzünü güldürdü. Hem indirimli hem de kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam eden Tarım Kredi Market, herkesin dikkatini üzerine çekecek bir indirime imzasını attı. 1 Aralık ve 15 Aralık arasında geçerli olacak olan bu indirimde yok yok! Çok beklenen ürünlere imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerini mağazalara çağırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.