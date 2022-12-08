Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…

Uzun bir süre sonra yeni bir indirime imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerinin yüzünü güldürdü. Hem indirimli hem de kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam eden Tarım Kredi Market, herkesin dikkatini üzerine çekecek bir indirime imzasını attı. 1 Aralık ve 15 Aralık arasında geçerli olacak olan bu indirimde yok yok! Çok beklenen ürünlere imzasını atan Tarım Kredi Market, müşterilerini mağazalara çağırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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