- 12 Ara 2022 - 14:24

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Bugün Başlıyor! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler…

Bir döneme damgasını buran Kısmetse Olur isimli evlilik programı, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adı ile dönen programın yayınlanacağı yer ve programın formatına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir döneme damgasını buran Kısmetse Olur isimli evlilik programı, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adı ile dönen programın yayınlanacağı yer ve programın formatına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, ilk fragmanını da yayınladı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı nerede yayınlanacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacıları kimler? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 14:24 - Dizi Haberleri

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