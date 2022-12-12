Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Bugün Başlıyor! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler…
Bir döneme damgasını buran Kısmetse Olur isimli evlilik programı, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adı ile dönen programın yayınlanacağı yer ve programın formatına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir döneme damgasını buran Kısmetse Olur isimli evlilik programı, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adı ile dönen programın yayınlanacağı yer ve programın formatına ilişkin detaylar da belli olmaya başladı. Öte yandan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, ilk fragmanını da yayınladı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı nerede yayınlanacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı yarışmacıları kimler? İşte, detaylar…
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12 Ara 2022 - 14:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.